Дзакканьи согласен подписать новый контракт с «Лацио»
«Лацио» близок к продлению контракта с вингером Маттиа Дзакканьи, сообщает Tuttomercatoweb.
По данным источника, 27-летний игрок привлек внимание элитных клубов Европы. «ПСЖ» входит в число команд, следящих за итальянцем, на счету которого 10 голов в 27 матчах серии А в этом сезоне.
Нынешний контракт Дзакканьи с «Лацио» рассчитан до июня 2025 года. Однако он согласился на продление соглашения на два года. Его зарплата увеличится вдвое.
Источник: Tuttomercatoweb
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Наполи
|30
|24
|3
|3
|66-21
|75
|
2
|Лацио
|30
|18
|7
|5
|49-20
|61
|
3
|Рома
|30
|17
|5
|8
|42-26
|56
|
4
|Милан
|30
|15
|8
|7
|49-37
|53
|
5
|Интер
|30
|16
|3
|11
|48-34
|51
|
6
|Аталанта
|30
|14
|7
|9
|48-35
|49
|
7
|Ювентус
|30
|18
|5
|7
|47-25
|44
|
8
|Болонья
|30
|12
|8
|10
|39-37
|44
|
9
|Фиорентина
|30
|11
|9
|10
|35-33
|42
|
10
|Сассуоло
|30
|11
|7
|12
|38-43
|40
|
11
|Торино
|30
|10
|9
|11
|31-36
|39
|
12
|Удинезе
|30
|9
|12
|9
|39-39
|39
|
13
|Монца
|30
|10
|8
|12
|35-41
|38
|
14
|Эмполи
|30
|7
|11
|12
|25-37
|32
|
15
|Салернитана
|30
|6
|12
|12
|34-50
|30
|
16
|Лечче
|30
|6
|10
|14
|26-36
|28
|
17
|Специя
|30
|5
|11
|14
|25-48
|26
|
18
|Верона
|30
|5
|8
|17
|24-43
|23
|
19
|Кремонезе
|30
|3
|10
|17
|27-54
|19
|
20
|Сампдория
|30
|3
|7
|20
|19-51
|16
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
|21.04
|21:45
|
Верона – Болонья
|- : -
|22.04
|16:00
|
Салернитана – Сассуоло
|- : -
|22.04
|19:00
|
Лацио – Торино
|- : -
|22.04
|21:45
|
Сампдория – Специя
|- : -
|23.04
|13:30
|
Эмполи – Интер
|- : -
|23.04
|16:00
|
Монца – Фиорентина
|- : -
|23.04
|16:00
|
Удинезе – Кремонезе
|- : -
|23.04
|19:00
|
Милан – Лечче
|- : -
|23.04
|21:45
|
Ювентус – Наполи
|- : -
|24.04
|21:45
|
Аталанта – Рома
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Виктор Осимхен
Наполи
|21
|
|
Лаутаро Мартинес
Интер
|14
|
|
Мбала Нзола
Специя
|13
|П
|
|
Хвича Кварацхелия
Наполи
|10
|
|
Сергей Милинкович-Савич
Лацио
|8
|
|
Филип Костич
Ювентус
|8
|И
|К
|Ж
|
|
Жан-Даниэль Акпа-Акпро
Эмполи
|17
|1
|6
|
|
Себастьяно Луперто
Эмполи
|28
|1
|2
|
|
Луис Муриэль
Аталанта
|21
|1
|0
Новости