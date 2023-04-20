Дзакканьи согласен подписать новый контракт с «Лацио»

«Лацио» близок к продлению контракта с вингером Маттиа Дзакканьи, сообщает Tuttomercatoweb.

По данным источника, 27-летний игрок привлек внимание элитных клубов Европы. «ПСЖ» входит в число команд, следящих за итальянцем, на счету которого 10 голов в 27 матчах серии А в этом сезоне.

Нынешний контракт Дзакканьи с «Лацио» рассчитан до июня 2025 года. Однако он согласился на продление соглашения на два года. Его зарплата увеличится вдвое.