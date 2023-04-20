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Сегодня, 06:50

Дзакканьи согласен подписать новый контракт с «Лацио»

Ана Горшкова
Корреспондент
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«Лацио» близок к продлению контракта с вингером Маттиа Дзакканьи, сообщает Tuttomercatoweb.

По данным источника, 27-летний игрок привлек внимание элитных клубов Европы. «ПСЖ» входит в число команд, следящих за итальянцем, на счету которого 10 голов в 27 матчах серии А в этом сезоне.

Нынешний контракт Дзакканьи с «Лацио» рассчитан до июня 2025 года. Однако он согласился на продление соглашения на два года. Его зарплата увеличится вдвое.

Источник: Tuttomercatoweb
Футбол
ФК Лацио
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 И В Н П +/- О
1
 Наполи 30 24 3 3 66-21 75
2
 Лацио 30 18 7 5 49-20 61
3
 Рома 30 17 5 8 42-26 56
4
 Милан 30 15 8 7 49-37 53
5
 Интер 30 16 3 11 48-34 51
6
 Аталанта 30 14 7 9 48-35 49
7
 Ювентус 30 18 5 7 47-25 44
8
 Болонья 30 12 8 10 39-37 44
9
 Фиорентина 30 11 9 10 35-33 42
10
 Сассуоло 30 11 7 12 38-43 40
11
 Торино 30 10 9 11 31-36 39
12
 Удинезе 30 9 12 9 39-39 39
13
 Монца 30 10 8 12 35-41 38
14
 Эмполи 30 7 11 12 25-37 32
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 Салернитана 30 6 12 12 34-50 30
16
 Лечче 30 6 10 14 26-36 28
17
 Специя 30 5 11 14 25-48 26
18
 Верона 30 5 8 17 24-43 23
19
 Кремонезе 30 3 10 17 27-54 19
20
 Сампдория 30 3 7 20 19-51 16
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