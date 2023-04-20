«Милан» и «Интер» встретятся 5 раз в сезоне впервые в истории

«Милан» и «Интер» сыграют в полуфинале Лиги чемпионов. Команды впервые в истории проведут между собой пять матчей в одном сезоне.

В серии А команды сыграли два матча — в первой встрече победил «Милан» (3:2), во второй — «Интер» (1:0). Еще одна игра состоялась в матче Суперкубка — победа «Интера» со счетом 3:0.

Первый матч 1/2 финала Лиги чемпионов состоится 9-10 мая. Ответная встреча пройдет 16-17-го числа.