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Сегодня, 00:27

«Милан» и «Интер» встретятся 5 раз в сезоне впервые в истории

Руслан Минаев
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«Милан» и «Интер» сыграют в полуфинале Лиги чемпионов. Команды впервые в истории проведут между собой пять матчей в одном сезоне.

В серии А команды сыграли два матча — в первой встрече победил «Милан» (3:2), во второй — «Интер» (1:0). Еще одна игра состоялась в матче Суперкубка — победа «Интера» со счетом 3:0.

Первый матч 1/2 финала Лиги чемпионов состоится 9-10 мая. Ответная встреча пройдет 16-17-го числа.

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ФК Интер (Интернационале)
ФК Милан
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 И В Н П +/- О
1
 Наполи 30 24 3 3 66-21 75
2
 Лацио 30 18 7 5 49-20 61
3
 Рома 30 17 5 8 42-26 56
4
 Милан 30 15 8 7 49-37 53
5
 Интер 30 16 3 11 48-34 51
6
 Аталанта 30 14 7 9 48-35 49
7
 Ювентус 30 18 5 7 47-25 44
8
 Болонья 30 12 8 10 39-37 44
9
 Фиорентина 30 11 9 10 35-33 42
10
 Сассуоло 30 11 7 12 38-43 40
11
 Торино 30 10 9 11 31-36 39
12
 Удинезе 30 9 12 9 39-39 39
13
 Монца 30 10 8 12 35-41 38
14
 Эмполи 30 7 11 12 25-37 32
15
 Салернитана 30 6 12 12 34-50 30
16
 Лечче 30 6 10 14 26-36 28
17
 Специя 30 5 11 14 25-48 26
18
 Верона 30 5 8 17 24-43 23
19
 Кремонезе 30 3 10 17 27-54 19
20
 Сампдория 30 3 7 20 19-51 16
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Мбала Нзола

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Филип Костич

Филип Костич

Ювентус

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Жан-Даниэль Акпа-Акпро

Жан-Даниэль Акпа-Акпро

Эмполи

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Себастьяно Луперто

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Эмполи

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Луис Муриэль

Луис Муриэль

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