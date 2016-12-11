18:56 11 декабря | ФУТБОЛ — Италия

Дубль Игуаина принес "Ювентусу" победу в туринском дерби

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В матче 16-го тура чемпионата Италии "Ювентус" обыграл "Торино" со счетом 3:1. Дублем в составе бело-черных отметился нападающий Гонсало Игуаин. Команда Массимилиано Аллегри набрала 39 очков и продолжает лидировать в турнирной таблице.

Чемпионат Италии

Серия A

16-й тур

"Торино" – "Ювентус" – 1:3 (1:1)

Голы: Белотти, 16 (1:0). Игуаин, 28 (1:1). Игуаин, 82 (1:2). Пьянич, 90+2 (1:3).

"Торино": Харт, Россеттини, Кастан, Дзаппакоста, Баррека, Бенасси (Акуа, 81), Базелли (Бойе, 81), Вальдифиори, Ляич, Яго Фальке (Мартинес, 82), Белотти.

"Ювентус": Буффон, Лихтштайнер, Кьеллини, Сандру, Ругани, Хедира, Маркизио, Куадрадо (Пьянич, 81), Стураро (Лемина, 67), Игуаин, Манджукич (Дибала, 71).

Предупреждения: Кастан, 35. Манджукич, 36. Ругани, 56.

Судья: Рокки.

11 декабря. Турин. Стадион "Olimpico Di Torino".

Дополнительная информация

http://football.sport-express.ru/foreign/italy/seriaa/2016-2017/

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