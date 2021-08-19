Доннарумма высказался об уходе из «Милана»

Голкипер «ПСЖ» Джанлуиджи Доннарумма высказался по поводу своего ухода из «Милана».

«В «Милане» я провел восемь лет, это мой дом, вместе с командой мы пережили много прекрасных моментов. Но в жизни необходимо принимать решения, у меня другие амбиции. Я клянусь, что не контактировал с другими клубами, когда уходил из «Милана».

Когда я подписал контракт с «ПСЖ», президент клуба сказал мне: «Наконец-то ты с нами». Да, в том сезоне команда не выиграла чемпионат, но настоящая цель у нас другая — Лига чемпионов», — цитирует Доннарумму Sport Mediaset.

«ПСЖ» объявил о переходе 22-летнего Доннаруммы из «Милана» 14 июля. Контракт рассчитан до 2026 года.