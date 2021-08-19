«Венеция» представила третий комплект формы на сезон-2021/22

«Венеция» представила третий комплект формы на новый сезон.

Футболка выполнена в голубом цвете с оранжевыми, черными и зелеными вставками.

Пресс-служба отмечает, что дизайн формы вдохновлен венецианской лагуной, а выручка с продажи комплекта пойдет в организацию, которая занимается восстановлением лагуны в Венецианском заливе.

Команда будет играть в чемпионате Италии впервые за 19 лет. В первом матче нового сезона «Венеция» сыграет с «Наполи».