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«Венеция» представила третий комплект формы на сезон-2021/22

16:50
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«Венеция» представила третий комплект формы на новый сезон.

Футболка выполнена в голубом цвете с оранжевыми, черными и зелеными вставками.

Пресс-служба отмечает, что дизайн формы вдохновлен венецианской лагуной, а выручка с продажи комплекта пойдет в организацию, которая занимается восстановлением лагуны в Венецианском заливе.

Команда будет играть в чемпионате Италии впервые за 19 лет. В первом матче нового сезона «Венеция» сыграет с «Наполи».

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Екатерина Савостина все материалы автора

Чемпионат Италии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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