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«Лацио» объявил о переходе Педро из «Ромы»

14:30
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Нападающий «Ромы» Педро Родригес перешел в «Лацио», сообщает официальный Twitter бело-голубых 19 августа.

34-летний испанский футболист будет выступать за «Лацио» под 9-м номером.

В прошлом сезоне Педро провел 40 матчей за «Рому», забил 6 голов и сделал 7 результативных передач.

Портал Transfermarkt оценивает игрока в 5 миллионов евро.

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