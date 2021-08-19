«Лацио» объявил о переходе Педро из «Ромы»

Нападающий «Ромы» Педро Родригес перешел в «Лацио», сообщает официальный Twitter бело-голубых 19 августа.

34-летний испанский футболист будет выступать за «Лацио» под 9-м номером.

В прошлом сезоне Педро провел 40 матчей за «Рому», забил 6 голов и сделал 7 результативных передач.

Портал Transfermarkt оценивает игрока в 5 миллионов евро.