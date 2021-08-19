«Лацио» объявил о переходе Педро из «Ромы»
14:30
Нападающий «Ромы» Педро Родригес перешел в «Лацио», сообщает официальный Twitter бело-голубых 19 августа.
34-летний испанский футболист будет выступать за «Лацио» под 9-м номером.
В прошлом сезоне Педро провел 40 матчей за «Рому», забил 6 голов и сделал 7 результативных передач.
Портал Transfermarkt оценивает игрока в 5 миллионов евро.
? Introducing our new number 9??#CMonEagles ? pic.twitter.com/xVUyxVqZvJ— S.S.Lazio (@OfficialSSLazio) August 19, 2021
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