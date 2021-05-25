Доннарумма покинет «Милан» свободным агентом

Вратарь «Милана» Джанлуиджи Доннарумма покинет клуб в качестве свободного агента, сообщает журналист Николо Скира.

По сведениям источника, 22-летний итальянец отказался продлевать с клубом контракт, который заканчивается летом 2021 года. Сообщается, что на игрока претендует «Ювентус», который готов заключить пятилетний контракт с зарплатой в 10 миллионов евро в год.

В минувшем сезоне Доннарумма провел 48 матчей за «Милан», 15 раз сыграв на ноль и пропустив 54 мяча.