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Доннарумма покинет «Милан» свободным агентом

01:58
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Вратарь «Милана» Джанлуиджи Доннарумма покинет клуб в качестве свободного агента, сообщает журналист Николо Скира.

По сведениям источника, 22-летний итальянец отказался продлевать с клубом контракт, который заканчивается летом 2021 года. Сообщается, что на игрока претендует «Ювентус», который готов заключить пятилетний контракт с зарплатой в 10 миллионов евро в год.

В минувшем сезоне Доннарумма провел 48 матчей за «Милан», 15 раз сыграв на ноль и пропустив 54 мяча.

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