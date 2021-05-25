Роналду: «Я достиг цели, которую поставил перед собой с первого дня приезда в «Ювентус»

Форвард «Ювентуса» Криштиану Роналду опубликовал обращение к болельщикам.

«Жизнь и карьера любого топ-игрока состоит из взлетов и падений. Год за годом мы сталкиваемся с фантастическими командами с выдающимися игроками и амбициозными целями, поэтому всегда должны делать всё возможное, чтобы оставаться на высоком уровне.

В этом году мы не смогли выиграть серию А. Поздравляем «Интер» с заслуженным титулом. Однако я должен ценить все, чего мы достигли в этом сезоне в «Ювентусе», как в коллективном, так и в индивидуальном плане. Суперкубок Италии, Кубок Италии и трофей лучшего бомбардира серии А наполняют меня радостью, в основном из-за того, что в этой стране непросто побеждать.

Благодаря этим достижениям я достиг цели, которую поставил перед собой с первого дня приезда в Италию: выиграть чемпионат, Кубок и Суперкубок, а также стать лучшим игроком и лучшим бомбардиром этой великой футбольной страны, наполненной потрясающими игроками, великими клубами и футбольной культурой.

Я уже сказал, что не гонюсь за рекордами, это рекорды гонятся за мной. Для тех, кто не понимает, что я имею в виду, все очень просто: футбол — коллективная игра, но именно через индивидуальное преодоление мы помогаем нашим командам достигать своих целей. Всегда хочется большего на поле, при этом работая все больше вне его, чтобы в конечном итоге рекорды и командные трофеи становились неизбежными, причем одни были естественным следствием других.

Так что я очень горжусь своими достижениями, к которым в последние дни добавились новые. Ничто не может сравниться с чувством осознания того, что я оставил свой след в странах, где играл, и доставлял радость фанатам клубов, которые представлял. Это то, ради чего я работаю, это то, что меня волнует, и это то, к чему я буду всегда стремиться до последнего дня. Спасибо всем, кто принял участие в этом путешествии! Мы вместе!» - написал Роналду в Instagram.

В сезоне-2020/21 серии А 36-летний футболист провел 33 матча, отметившись 29 голами и став лучшим бомбардиром турнира. Болельщики туринцев признали Роналду лучшим игроком сезона.

«Ювентус» в завершившемся сезоне занял четвертое место в чемпионате Италии и завоевал место в Лиге чемпионов.