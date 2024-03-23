Директор «Ювентуса»: «Последняя команда в АПЛ зарабатывает больше чем, первая в серии А»

Управляющий директор по доходам и футбольному развитию «Ювентуса» Франческо Кальво заявил, что английские команды зарабатывают намного больше итальянских.

«Страшно подумать, что последняя английская команда зарабатывает больше, чем первая итальянская. Мы всегда говорим о пяти топ-лигах Европы, но на самом деле она одна — Англия. За ней идет Испания, а затем еще три — Италия, Франция и Германия», — приводит слова Кальво Calcio e Finanza.

В рейтинге УЕФА АПЛ занимает первое место, второе — ла лига. На третьей строчке находится серия А. Четвертой в списке является бундеслига, а замыкает пятерку лидеров лига 1.

После 29 туров серии А «Ювентус» идет на третьем месте, набрав 59 очков. В следующем матче черно-белые сыграют с «Лацио». Игра пройдет 30 марта в Риме.