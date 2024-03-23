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23 марта, 17:47

Директор «Ювентуса»: «Последняя команда в АПЛ зарабатывает больше чем, первая в серии А»

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Управляющий директор по доходам и футбольному развитию «Ювентуса» Франческо Кальво заявил, что английские команды зарабатывают намного больше итальянских.

«Страшно подумать, что последняя английская команда зарабатывает больше, чем первая итальянская. Мы всегда говорим о пяти топ-лигах Европы, но на самом деле она одна — Англия. За ней идет Испания, а затем еще три — Италия, Франция и Германия», — приводит слова Кальво Calcio e Finanza.

В рейтинге УЕФА АПЛ занимает первое место, второе — ла лига. На третьей строчке находится серия А. Четвертой в списке является бундеслига, а замыкает пятерку лидеров лига 1.

После 29 туров серии А «Ювентус» идет на третьем месте, набрав 59 очков. В следующем матче черно-белые сыграют с «Лацио». Игра пройдет 30 марта в Риме.

Футбол
ФК Ювентус
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Интер 29 24 4 1 71-14 76
2
 Милан 29 19 5 5 55-33 62
3
 Ювентус 29 17 8 4 44-23 59
4
 Болонья 29 15 9 5 42-25 54
5
 Рома 29 15 6 8 55-35 51
6
 Аталанта 28 14 5 9 51-32 47
7
 Наполи 29 12 9 8 44-33 45
8
 Фиорентина 28 12 7 9 41-32 43
9
 Лацио 29 13 4 12 36-33 43
10
 Монца 29 11 9 9 32-36 42
11
 Торино 29 10 11 8 28-26 41
12
 Дженоа 29 8 10 11 31-36 34
13
 Лечче 29 6 10 13 26-45 28
14
 Удинезе 29 4 15 10 28-44 27
15
 Верона 29 6 8 15 26-39 26
16
 Кальяри 29 6 8 15 29-50 26
17
 Эмполи 29 6 7 16 22-43 25
18
 Фрозиноне 29 6 6 17 37-60 24
19
 Сассуоло 29 6 5 18 33-56 23
20
 Салернитана 29 2 8 19 23-59 14
Результаты / календарь
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29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
30.03 14:30
Наполи – Аталанта
 - : -
30.03 17:00
Дженоа – Фрозиноне
 - : -
30.03 17:00
Торино – Монца
 - : -
30.03 20:00
Лацио – Ювентус
 - : -
30.03 22:45
Фиорентина – Милан
 - : -
1.04 13:30
Болонья – Салернитана
 - : -
1.04 16:00
Кальяри – Верона
 - : -
1.04 16:00
Сассуоло – Удинезе
 - : -
1.04 19:00
Лечче – Рома
 - : -
1.04 21:45
Интер – Эмполи
 - : -
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Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Лаутаро Мартинес

Лаутаро Мартинес

Интер

 23
Душан Влахович

Душан Влахович

Ювентус

 15
Пауло Дибала

Пауло Дибала

Рома

 12
П
Оливье Жиру

Оливье Жиру

Милан

 8
Рафаэл Леау

Рафаэл Леау

Милан

 7
Уэстон Маккенни

Уэстон Маккенни

Ювентус

 7
И К Ж
Антуан Макумбу

Антуан Макумбу

Кальяри

 27 1 3
Душан Влахович

Душан Влахович

Ювентус

 25 1 6
Ламек Банда

Ламек Банда

Лечче

 19 1 5
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