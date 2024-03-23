Владельца «Интера» обязали погасить долг в размере 320 миллионов евро

Владелец «Интера» Стивен Чжан должен погасить задолженность в сумме 320 миллионов евро перед китайским строительным банком, сообщает Corriere dello Sport.

Сообщалось, что компания Great Matrix Limited, которая контролируется компанией Suning Holdings, принадлежащей Чжану, взяла заем на сумму 255 миллионов евро. Обязанности по погашению кредита не были исполнены.

В Гонконге владельцу «Интера» грозит тюремный срок на три месяца. Там он проиграл суд.

После 29 туров серии А «Интер» занимает первое место в турнирной таблице, набрав 76 очков.