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23 марта, 20:03

Владельца «Интера» обязали погасить долг в размере 320 миллионов евро

Виктория Кравченко
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Владелец «Интера» Стивен Чжан должен погасить задолженность в сумме 320 миллионов евро перед китайским строительным банком, сообщает Corriere dello Sport.

Сообщалось, что компания Great Matrix Limited, которая контролируется компанией Suning Holdings, принадлежащей Чжану, взяла заем на сумму 255 миллионов евро. Обязанности по погашению кредита не были исполнены.

В Гонконге владельцу «Интера» грозит тюремный срок на три месяца. Там он проиграл суд.

После 29 туров серии А «Интер» занимает первое место в турнирной таблице, набрав 76 очков.

ФК Интер (Интернационале)
8
1
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«Интер» — «Лечче»: чемпионат Италии, 25-й тур, видеообзор матча
«Фиорентина» — «Милан»: чемпионат Италии, 25-й тур, видеообзор матча
«Наполи» — «Лацио»: чемпионат Италии, 25-й тур, видеообзор матча
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«Болонья» — «Интер»: чемпионат Италии, 24-й тур, видеообзор матча
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«Специя» — «Ювентус»: чемпионат Италии, 23-й тур, видеообзор матча
«Интер» — «Удинезе»: чемпионат Италии, 23-й тур, видеообзор матча
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Интер 29 24 4 1 71-14 76
2
 Милан 29 19 5 5 55-33 62
3
 Ювентус 29 17 8 4 44-23 59
4
 Болонья 29 15 9 5 42-25 54
5
 Рома 29 15 6 8 55-35 51
6
 Аталанта 28 14 5 9 51-32 47
7
 Наполи 29 12 9 8 44-33 45
8
 Фиорентина 28 12 7 9 41-32 43
9
 Лацио 29 13 4 12 36-33 43
10
 Монца 29 11 9 9 32-36 42
11
 Торино 29 10 11 8 28-26 41
12
 Дженоа 29 8 10 11 31-36 34
13
 Лечче 29 6 10 13 26-45 28
14
 Удинезе 29 4 15 10 28-44 27
15
 Верона 29 6 8 15 26-39 26
16
 Кальяри 29 6 8 15 29-50 26
17
 Эмполи 29 6 7 16 22-43 25
18
 Фрозиноне 29 6 6 17 37-60 24
19
 Сассуоло 29 6 5 18 33-56 23
20
 Салернитана 29 2 8 19 23-59 14
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38 тур
30.03 14:30
Наполи – Аталанта
 - : -
30.03 17:00
Дженоа – Фрозиноне
 - : -
30.03 17:00
Торино – Монца
 - : -
30.03 20:00
Лацио – Ювентус
 - : -
30.03 22:45
Фиорентина – Милан
 - : -
1.04 13:30
Болонья – Салернитана
 - : -
1.04 16:00
Кальяри – Верона
 - : -
1.04 16:00
Сассуоло – Удинезе
 - : -
1.04 19:00
Лечче – Рома
 - : -
1.04 21:45
Интер – Эмполи
 - : -
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Лаутаро Мартинес

Лаутаро Мартинес

Интер

 23
Душан Влахович

Душан Влахович

Ювентус

 15
Пауло Дибала

Пауло Дибала

Рома

 12
П
Оливье Жиру

Оливье Жиру

Милан

 8
Рафаэл Леау

Рафаэл Леау

Милан

 7
Уэстон Маккенни

Уэстон Маккенни

Ювентус

 7
И К Ж
Антуан Макумбу

Антуан Макумбу

Кальяри

 27 1 3
Душан Влахович

Душан Влахович

Ювентус

 25 1 6
Ламек Банда

Ламек Банда

Лечче

 19 1 5
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