Влахович отказался от нового контракта с «Ювентусом»

Нападающий «Ювентуса» Душан Влахович отклонил предложение туринцев по новому контракту, сообщает Corriere dello Sport.

По информации источника, черно-белые предложили сербскому форварду 8 миллионов. Сам футболист хочет получать по новому соглашению 10 миллионов евро. Отмечается, что руководство туринского клуба не планирует платить такие деньги.

Действующий контракт с нападающим рассчитан до конца июня 2026 года.

В нынешнем сезоне 24-летний Влахович сыграл 27 матчей, в которых забил 15 мячей и отдал 3 голевые передачи. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 65 миллионов евро.

После 29 туров серии А «зебры» идут на третьем месте, набрав 59 очков.