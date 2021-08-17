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Директор «Сампдории» высказался о возможном переходе украинца Владислава Супряги

11:03
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Директор «Сампдория» Карло Ости высказался по поводу перехода нападающего киевского «Динамо» Владислава Супряги в итальянскую команду.

«Супряга? Он отличный молодой игрок, у него прекрасные перспективы. Но нам сейчас нужно проредить состав в атакующей линии, тогда будем думать о трансферах», — цитирует Ости Sport Mediaset.

Сообщалось, что «Сампдория» арендует 21-летнего украинца до 2026 года. В прошлом сезоне нападающий участвовал в 17 матчах УПЛ, забил два гола и отдал одну результативную передачу.

Дополнительная информация:

https://www.sportmediaset.mediaset.it/

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Виктория Кравченко все материалы автора

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