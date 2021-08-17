Директор «Сампдории» высказался о возможном переходе украинца Владислава Супряги
11:03
Директор «Сампдория» Карло Ости высказался по поводу перехода нападающего киевского «Динамо» Владислава Супряги в итальянскую команду.
«Супряга? Он отличный молодой игрок, у него прекрасные перспективы. Но нам сейчас нужно проредить состав в атакующей линии, тогда будем думать о трансферах», — цитирует Ости Sport Mediaset.
Сообщалось, что «Сампдория» арендует 21-летнего украинца до 2026 года. В прошлом сезоне нападающий участвовал в 17 матчах УПЛ, забил два гола и отдал одну результативную передачу.
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