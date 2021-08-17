«Лацио» предложил Фелипе продлить контракт до 2025 года

Защитник «Лацио» Луис Фелипе может продлить контракт с клубом, сообщает журналист Николо Скира.

По сведениям источника, римляне предложили 24-летнему бразильцу новый контракт до 2025 года. Текущее соглашение рассчитано до лета 2022 года.

Фелипе выступает за «Лацио» с 2016 года. В минувшем сезоне защитник провел 18 матчей, в которых сделал результативную передачу. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 18 млн евро.