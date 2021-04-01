Защитник «Интера» Де Врей вылечился от коронавируса
15:39
Защитник «Интера» Стефан Де Врей вылечился от коронавируса, сообщает Calciomercato.
Напомним, о заражении голландца Covid-19 стало известно 18 марта. Сегодня, 1 апреля, футболист сдал отрицательный тест.
По данным источника, главный тренер «Интера» Антонио Конте надеется, что футболист сможет принять участие в ближайшем матче. В субботу, 3 апреля, миланцы сыграют против «Болоньи».
Ранее от коронавируса излечились Самир Ханданович и Матис Весино.
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