Защитник «Интера» Де Врей вылечился от коронавируса

Защитник «Интера» Стефан Де Врей вылечился от коронавируса, сообщает Calciomercato.

Напомним, о заражении голландца Covid-19 стало известно 18 марта. Сегодня, 1 апреля, футболист сдал отрицательный тест.

По данным источника, главный тренер «Интера» Антонио Конте надеется, что футболист сможет принять участие в ближайшем матче. В субботу, 3 апреля, миланцы сыграют против «Болоньи».

Ранее от коронавируса излечились Самир Ханданович и Матис Весино.