Дибала в ближайшее время должен продлить контракт с «Ювентусом»
Нападающий «Ювентуса» Пауло Дибала в ближайшее время должен продлить контракт с туринским клубом.
Агент аргентинского футболиста Хорхе Антун планирует вернуться в Европу в этом месяце, чтобы завершить сделку по подписанию нового контракта своего клиента с туринцами, сообщает журналист Фабрицио Романо.
Дибала готов к продлению контракта, который будет рассчитан до лета 2026 года.
По информации источника, нападающий подпишет с туринцами пятилетний контракт, по которому будет получать 8,5 миллиона евро за сезон. Еще 1,5 миллиона евро он будет получать в виде различных бонусов.
В нынешнем сезоне 27-летний аргентинец забил 6 мячей и отдал 4 результативные передачи в 10 матчах за «Ювентус».
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