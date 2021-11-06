Дибала в ближайшее время должен продлить контракт с «Ювентусом»

Нападающий «Ювентуса» Пауло Дибала в ближайшее время должен продлить контракт с туринским клубом.

Агент аргентинского футболиста Хорхе Антун планирует вернуться в Европу в этом месяце, чтобы завершить сделку по подписанию нового контракта своего клиента с туринцами, сообщает журналист Фабрицио Романо.

Дибала готов к продлению контракта, который будет рассчитан до лета 2026 года.

По информации источника, нападающий подпишет с туринцами пятилетний контракт, по которому будет получать 8,5 миллиона евро за сезон. Еще 1,5 миллиона евро он будет получать в виде различных бонусов.

В нынешнем сезоне 27-летний аргентинец забил 6 мячей и отдал 4 результативные передачи в 10 матчах за «Ювентус».