Дибала: «Учитывая ход игры с «Интером», «Ювентус» может быть доволен одним очком»

Форвард «Ювентуса» Пауло Дибала подвел итоги матча 9-го тура чемпионата Италии против «Интера» (1:1).

«Мы — «Ювентус», мы всегда играем на победу, но мы играли против очень сильной команды. Учитывая ход игры, мы можем быть довольны одним очком. Я хотел сделать все возможное для моих товарищей по команде, болельщиков и всех остальных. У меня было много травм, которые действительно меня раздражают, и мне не нравилось оставаться в стороне», — приводит слова Дибалы DAZN.

После этого матча «Интер» с 18 очками занимает третье место в турнирной таблице, «Ювентус» с 15 очками — на шестой строчке.