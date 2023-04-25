Футбол
Италия
Новости
Серия A Серия B Кубок Суперкубок Видео
Игры
Главная
Футбол
Италия

Сегодня, 01:41

Моуринью о поражении от «Аталанты»: «Я не видел разницы между командами в первом тайме»

Сергей Разин
корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью подвел итоги матча 31-го тура чемпионата Италии против «Аталанты» (1:3).

«Я не согласен с тем, что мы двигали мяч слишком медленно. Я думаю, что с нашими ограничениями мы показали очень хорошее выступление. Мы контролировали ситуацию в первом тайме, не создавая многого, но полностью держали мяч. Первый гол был казусом, так как игрок потерял мяч слева, вместо этого мы стояли и смотрели на мяч, а Пашалич забил. Я не видел разницы между командами в первом тайме. Я считаю, что во втором тайме мы играли лучше, и после 1:2 у меня появилось ощущение, что мы сможем переломить ситуацию», — приводит слова Моуринью DAZN.

«Аталанта» занимает 7-е место в турнирной таблице серии А, набрав 52 очка. «Рома» располагается на 5-й строчке — 56 очков.

ФК Аталанта
ФК Рома
Жозе Моуринью
серия А
0
Чемпионат Италии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Шведского экспериментатора травили судьи. Но он все равно изменил прыжки с трамплина
Рядом с Абаскалем в «Спартаке» никого нет. Почему испанец виноват, но он не виноват
WP узнала о разработке Киевом плана атаки на Москву 24 февраля
Минобороны РФ сообщило о ликвидации до 60 бойцов «Грузинского легиона»
Экс-главу КНБ Казахстана приговорили к 18 годам лишения свободы
В Испании эксгумировали тело основателя фашистского движения
Популярное видео
«Милан» — «Лечче»: видеообзор матча, 31-й тур чемпионата Италии
«Милан» — «Салернитана»: чемпионат Италии, видеообзор
«Ювентус» — «Сампдория»: чемпионат Италии, видеообзор
«Рома» — «Сассуоло»: чемпионат Италии, 26-й тур, видеообзор матча
«Лечче» — «Торино»: чемпионат Италии, 26-й тур, видеообзор матча
«Наполи» — «Аталанта»: чемпионат Италии, 26-й тур, видеообзор матча
«Специя» — «Интер»: чемпионат Италии, 26-й тур, видеообзор матча
«Торино» — «Болонья»: чемпионат Италии, 25-й тур, видеообзор матча
«Рома» — «Ювентус»: чемпионат Италии, 25-й тур, видеообзор матча
«Интер» — «Лечче»: чемпионат Италии, 25-й тур, видеообзор матча
«Фиорентина» — «Милан»: чемпионат Италии, 25-й тур, видеообзор матча
«Наполи» — «Лацио»: чемпионат Италии, 25-й тур, видеообзор матча
«Ювентус» — «Торино»: чемпионат Италии, 24-й тур, видеообзор матча
«Милан» — «Аталанта»: чемпионат Италии, 24-й тур, видеообзор матча
«Болонья» — «Интер»: чемпионат Италии, 24-й тур, видеообзор матча
«Эмполи» — «Наполи»: чемпионат Италии, 24-й тур, видеообзор матча
«Торино» — «Кремонезе»: чемпионат Италии, 23-й тур, видеообзор матча
«Специя» — «Ювентус»: чемпионат Италии, 23-й тур, видеообзор матча
«Интер» — «Удинезе»: чемпионат Италии, 23-й тур, видеообзор матча
«Монца» — «Милан»: чемпионат Италии, 23-й тур, видеообзор матча
«Сассуоло» — «Наполи»: чемпионат Италии, 23-й тур, видеообзор матча
«Сампдория» — «Интер»: чемпионат Италии, 22-й тур, видеообзор матча
«Наполи» — «Кремонезе»: чемпионат Италии, 22-й тур, видеообзор матча
«Ювентус» — «Фиорентина»: чемпионат Италии, видеообзор
«Лацио» — «Аталанта»: чемпионат Италии, 22-й тур, видеообзор матча
«Милан» — «Торино»: чемпионат Италии, 22-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Серия А: «Лацио» уступил «Торино», «Наполи» обыграл «Ювентус» и другие матчи 31-го тура
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Наполи 31 25 3 3 67-21 78
2
 Лацио 31 18 7 6 49-21 61
3
 Ювентус 31 18 5 8 47-26 59
4
 Милан 31 16 8 7 51-37 56
5
 Рома 31 17 5 9 43-29 56
6
 Интер 31 17 3 11 51-34 54
7
 Аталанта 31 15 7 9 51-36 52
8
 Болонья 31 12 8 11 40-39 44
9
 Торино 31 11 9 11 32-36 42
10
 Удинезе 31 10 12 9 42-39 42
11
 Фиорентина 31 11 9 11 37-36 42
12
 Монца 31 11 8 12 38-43 41
13
 Сассуоло 31 11 7 13 38-46 40
14
 Салернитана 31 7 12 12 37-50 33
15
 Эмполи 31 7 11 13 25-40 32
16
 Лечче 31 6 10 15 26-38 28
17
 Специя 31 5 12 14 26-49 27
18
 Верона 31 6 8 17 26-44 26
19
 Кремонезе 31 3 10 18 27-57 19
20
 Сампдория 31 3 8 20 20-52 17
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
21.04 21:45
Верона – Болонья
 2 : 1
22.04 16:00
Салернитана – Сассуоло
 3 : 0
22.04 19:00
Лацио – Торино
 0 : 1
22.04 21:45
Сампдория – Специя
 1 : 1
23.04 13:30
Эмполи – Интер
 0 : 3
23.04 16:00
Монца – Фиорентина
 3 : 2
23.04 16:00
Удинезе – Кремонезе
 3 : 0
23.04 19:00
Милан – Лечче
 2 : 0
23.04 21:45
Ювентус – Наполи
 0 : 1
24.04 21:45
Аталанта – Рома
 3 : 1
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Виктор Осимхен

Виктор Осимхен

Наполи

 21
Лаутаро Мартинес

Лаутаро Мартинес

Интер

 15
Мбала Нзола

Мбала Нзола

Специя

 13
П
Хвича Кварацхелия

Хвича Кварацхелия

Наполи

 10
Сергей Милинкович-Савич

Сергей Милинкович-Савич

Лацио

 8
Филип Костич

Филип Костич

Ювентус

 8
И К Ж
Жан-Даниэль Акпа-Акпро

Жан-Даниэль Акпа-Акпро

Эмполи

 17 1 6
Себастьяно Луперто

Себастьяно Луперто

Эмполи

 29 1 2
Луис Муриэль

Луис Муриэль

Аталанта

 22 1 0
Вся статистика
Новости
RSS RSS
Все новости