Ди Мария рассказал о планах на будущее

Полузащитник «Ювентуса» Анхель ди Мария признался, что ведет с туринским клубом переговоры о новом контракте.

«Мы разговариваем [о новом контракте]. Я счастлив здесь. Наконец-то я чувствую привязанность фанатов после тяжелого старта», — цитирует игрока TodoFichajes.

Ранее сообщалось, что в хавбеке заинтересован «Атлетико».