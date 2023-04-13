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Черышев не рассматривает уход из «Венеции» в клуб РПЛ

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Российский полузащитник Денис Черышев не рассматривает уход из «Венеции» в клуб РПЛ.

«Россиянин доволен командой и городом. Ему комфортно в серии Б и он не собирается покидать «Венецию». Несмотря на травмы, клуб не собирается разрывать контракт с российским полузащитником, а сам Денис не рассматривает уход из команды. Также руководство итальянского клуба и самого футболиста беспокоят слухи о возможном уходе в РПЛ, но это маловероятно. Черышев намерен остаться в Европе и не хочет переходить ни в один российский клуб», — приводит слова источника Sport24.

Контракт 32-летнего вингера рассчитан до 30 июня 2024.

За «Венецию» россиянин сыграл в 18 матчах, забил три мяча и отдал две голевые передачу.

Источник: https://sport24.ru/news/football/2023-04-13-denis-cheryshev-ne-rassmatrivayet-ukhod-iz-venetsii-v-klub-rpl
Денис Черышев
Футбол
РПЛ
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