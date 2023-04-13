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Дель Пьеро отреагировал на слухи о возвращении в «Ювентус»

Виктория Кравченко
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Легендарный игрок «Ювентуса» Дель Пьеро отреагировал на слухи о том, что он может вернуться в туринский клуб. Сообщалось, что функционер может стать вице-президентом команды.

«Слышал слухи, их действительно много. Я не могу сказать ни «да», ни «нет», но мое сердце, конечно, там. Но это должен быть общий проект, общее желание», — цитирует Дель Пьеро CBS Sports Golazo.

48-летний итальянец выступал за «Ювентус» с 1993 по 2012 год. Команда занимает 7-е место в тунирной таблице серии А, набрав 44 очка.

Алессандро Дель Пьеро
ФК Ювентус
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1
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2
 Лацио 29 17 7 5 46-20 58
3
 Рома 29 16 5 8 39-26 53
4
 Милан 29 15 7 7 48-36 52
5
 Интер 29 16 3 10 48-33 51
6
 Аталанта 29 14 6 9 47-34 48
7
 Ювентус 29 18 5 6 47-24 44
8
 Болонья 29 12 7 10 38-36 43
9
 Фиорентина 29 11 8 10 34-32 41
10
 Удинезе 29 9 12 8 39-36 39
11
 Торино 29 10 8 11 30-35 38
12
 Сассуоло 29 10 7 12 37-43 37
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 Монца 29 9 8 12 34-41 35
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 Эмполи 29 7 11 11 25-36 32
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 Лечче 29 6 9 14 25-35 27
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 Специя 29 5 11 13 25-45 26
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Жан-Даниэль Акпа-Акпро

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Себастьяно Луперто

Себастьяно Луперто

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