Дель Пьеро отреагировал на слухи о возвращении в «Ювентус»

Легендарный игрок «Ювентуса» Дель Пьеро отреагировал на слухи о том, что он может вернуться в туринский клуб. Сообщалось, что функционер может стать вице-президентом команды.

«Слышал слухи, их действительно много. Я не могу сказать ни «да», ни «нет», но мое сердце, конечно, там. Но это должен быть общий проект, общее желание», — цитирует Дель Пьеро CBS Sports Golazo.

48-летний итальянец выступал за «Ювентус» с 1993 по 2012 год. Команда занимает 7-е место в тунирной таблице серии А, набрав 44 очка.