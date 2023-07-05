Ди Мария переходит в «Бенфику» на правах свободного агента

Аргентинский полузащитник Анхель Ди Мария переходит в «Бенфику» на правах свободного агента, сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

По информации источника, стороны заключили контракт до лета 2024 года, в ближайшее время португальский клуб объявит о подписании игрока.

6 июня полузащитник объявил об уходе из «Ювентуса». Ди Мария выступал за клуб с 2022 года.

В минувшем сезоне он принял участие в 40 матчах во всех турнирах, забил 8 мячей и отдал 7 голевых передач.