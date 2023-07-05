Директор «Венеции»: «Мы не знаем об интересе «Леванте» к Черышеву»

Исполнительный директор «Венеции» Александер Мента прокомментировал слухи об интересе к российскому вингеру команды Денису Черышеву со стороны «Леванте».

«Интерес со стороны «Леванте»? Мы не знаем об этом и пока точно не уверены насчет будущего Дениса Черышева. Пока россиянин прибыл в расположение команды и приступил к тренировкам», — приводит слова Менты Sport24.

Ранее исполнительный директор «Венеции» Александер Мента заявил, «Венеция» готова расстаться с игроком летом из-за высокой зарплаты.

29 июня «СЭ» сообщил, что Черышев может покинуть «Венецию» в летнее трансферное окно. Его контракт с итальянским клубом рассчитан до лета 2024 года.

В сезоне-2022/23 россиянин провел 24 матча за «Венецию», забил 4 мяча и отдал 2 голевые передачи.