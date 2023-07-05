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Сегодня, 13:26

Директор «Венеции»: «Мы не знаем об интересе «Леванте» к Черышеву»

Виталий Косик
Корреспондент
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Исполнительный директор «Венеции» Александер Мента прокомментировал слухи об интересе к российскому вингеру команды Денису Черышеву со стороны «Леванте».

«Интерес со стороны «Леванте»? Мы не знаем об этом и пока точно не уверены насчет будущего Дениса Черышева. Пока россиянин прибыл в расположение команды и приступил к тренировкам», — приводит слова Менты Sport24.

Ранее исполнительный директор «Венеции» Александер Мента заявил, «Венеция» готова расстаться с игроком летом из-за высокой зарплаты.

29 июня «СЭ» сообщил, что Черышев может покинуть «Венецию» в летнее трансферное окно. Его контракт с итальянским клубом рассчитан до лета 2024 года.

В сезоне-2022/23 россиянин провел 24 матча за «Венецию», забил 4 мяча и отдал 2 голевые передачи.

Источник: Sport24
Денис Черышев
Футбол
ФК Венеция
ФК Леванте
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Наполи 38 28 6 4 77-28 90
2
 Лацио 38 22 8 8 60-30 74
3
 Интер 38 23 3 12 71-42 72
4
 Милан 38 20 10 8 64-43 70
5
 Аталанта 38 19 7 12 66-48 64
6
 Рома 38 18 9 11 50-38 63
7
 Ювентус 38 22 6 10 56-33 62
8
 Фиорентина 38 15 11 12 53-43 56
9
 Болонья 38 14 12 12 53-49 54
10
 Торино 38 14 11 13 42-41 53
11
 Монца 38 14 10 14 48-52 52
12
 Удинезе 38 11 13 14 47-48 46
13
 Сассуоло 38 12 9 17 47-61 45
14
 Эмполи 38 10 13 15 37-49 43
15
 Салернитана 38 9 15 14 48-62 42
16
 Лечче 38 8 12 18 33-46 36
17
 Верона 38 7 10 21 31-59 31
18
 Специя 38 6 13 19 31-62 31
19
 Кремонезе 38 5 12 21 36-69 27
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 Сампдория 38 3 10 25 24-71 19
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Наполи

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Муса Барроу

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Болонья

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Сергей Милинкович-Савич

Сергей Милинкович-Савич

Лацио

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Руан Трессолди

Руан Трессолди

Сассуоло

 23 1 9
Жан-Даниэль Акпа-Акпро

Жан-Даниэль Акпа-Акпро

Эмполи

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Риккардо Орсолини

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Болонья

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