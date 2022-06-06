Филиппо Индзаги получил предложения от трех клубов серии B

Бывший нападающий сборной Италии Филиппо Индзаги может в скором времени вернуться к тренерской работе. Он получил предложения сразу от трех клубов серии B: «Асколи», «Кальяри» и «Пизы», сообщает La Gazzetta dello Sport.

Ранее Филиппо Индзаги тренировал «Милан», «Венецию», «Болонью» и «Беневенто» и «Брешию».

Напомним, что зимой Индзаги сперва уволил импульсивный владелец «Браешии» Массимо Челлино, но затем выяснилось, что он не имел права делать этого согласно контракту и тренера вернули в команду. Затем увольнение все-таки состоялось официально.

Вместе со сборной Италии Индзаги стал серебряным призером чемпионата Европы 2000 года и победителем чемпионата мира 2006 года.