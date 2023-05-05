Ди Лоренцо: «Это супер-заслуженный титул «Наполи»

Капитан «Наполи» Джованни Ди Лоренцо прокомментировал победу в чемпионате Италии.

«Это прекрасное чувство, мы боролись за титул с самого начала сезона, и мы очень счастливы. Я думаю, что это супер-заслуженный титул, и мы не можем дождаться, чтобы отпраздновать его. Прошло слишком много лет для такого места, как Неаполь, которое живет футболом и каждый день передает свою страсть и любовь к команде. Было ощущение, что мы действительно были в Неаполе этим вечером.

Я наслаждался моментом вместе с моими одноклубниками, мы провели необыкновенный сезон и завершили его наилучшим образом. Я видел видео из Неаполя, и это просто невероятно, фанаты этого заслуживают", — цитирует Football Italia Ди Лоренцо.

В четверг, 4 мая, «Наполи» сыграл вничью с «Удинезе» (1:1) и за 5 туров до конца чемпионата гарантировал себе победу в серии А. Это третье скудетто в истории клуба. Первые два были завоеваны еще в прошлом веке — в сезонах-1986/87 и 1989/90.