Спаллетти стал самым возрастным тренером, выигравшим серию А

Главный тренер «Наполи» Лучано Спаллетти стал самым возрастным тренером, выигравшим чемпионат Италии.

По информации Opta, на данный момент итальянскому специалисту 64 года и 58 дней, что позволило ему установить рекорд серии А.

64 & 58 — Luciano #Spalletti ? l'allenatore pi? «anziano» a vincere lo Scudetto nella storia della Serie A (64 anni e 58 giorni). Percorso.#UdineseNapoli #SerieA pic.twitter.com/gNqpmE6jtx — OptaPaolo (@OptaPaolo) May 4, 2023

В четверг, 4 мая, «Наполи» сыграл вничью с «Удинезе» (1:1) и за 5 туров до конца чемпионата гарантировал себе победу в серии А. Это третье скудетто в истории клуба. Первые два были завоеваны еще в прошлом веке — в сезонах-1986/87 и 1989/90.