Ди Лоренцо: «Это не мое скудетто, оно принадлежит всем игрокам и людям в «Наполи»

Капитан «Наполи» Джованни Ди Лоренцо станет следующим человеком после Диего Марадоны, который поднимет трофей серии А над головой в качестве игрока неаполитанцев.

«Быть капитаном «Наполи» после Марадоны, который поднимет скудетто... у меня просто нет слов. Это не мое скудетто, оно принадлежит всем игрокам и людям, которые работали в течение сезона в «Наполи», чтобы воплотить эту мечту в жизнь», — цитирует Football Italia Ди Лоренцо.

В четверг, 4 мая, «Наполи» сыграл вничью с «Удинезе» (1:1) и за 5 туров до конца чемпионата гарантировал себе победу в серии А. Это третье скудетто в истории клуба. Первые два были завоеваны еще в прошлом веке — в сезонах-1986/87 и 1989/90.