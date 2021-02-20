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Ди Франческо в ближайшее время будет уволен из «Кальяри»

01:47
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Эусебио ди Франческо в ближайшее время будет отправлен в отставку с поста главного тренера «Кальяри», сообщает журналист Джанлука ди Марцио на своем сайте. Экс-рулевой «Сассуоло» и «Ромы» принял островитян перед началом нынешнего сезона. После 23 туров команда занимает место в зоне вылета с 15 очками. 19 февраля «Кальяри» уступил соседям по таблице «Торино» со счетом 0:1.

Основным претендентом на замену ди Франческо называется Леонардо Семпличи, который с 2014 по 2020 год возглавлял СПАЛ. Под его руководством команда из города Феррара поднялась из серии C в серию A. 53-летний специалист не тренирует после отставки из СПАЛа в феврале 2020 года.

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