«Торино» обыграл «Кальяри» и оторвался от него на 5 очков
«Торино» победил «Кальяри» в матче 23-го тура чемпионата Италии — 1:0. Туринский клуб оторвался от островитян в таблице на 5 очков. «Кальяри» идет в зоне вылета на 18-м месте, «Торино» идет 17-м.
Чемпионат Италии
Серия А
23-й тур
«Кальяри» — «Торино» — 0:1 (0:0)
Гол: Бремер, 76.
«Кальяри»: Краньо, Годин, Ликояннис, Ругани, Чеппителли (Перейро, 79), Дзаппа (Данкан, 89), Наингголан (Паволетти, 79), Жоау Педру, Нандес, Марин, Симеоне (Черри, 70).
«Торино»: Сиригу, Ансальди, Нкулу, Иццо, Бремер, Синго (Войвода, 89), Ринкон, Мандрагора, Лукич (Базелли, 79), Дзадза (Бонаццоли, 78), Белотти.
Предупреждения: Лукич, 26. Белотти, 49. Симеоне, 64. Чеппителли, 72. Дзаппа, 88.
Судья: Орсато.
19 февраля. Кальяри. Стадион «Сарденья Арена».
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Дополнительная информация:
https://www.sport-express.ru/football/L/foreign/italy/seriaa/2020-2021/
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