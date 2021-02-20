Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    Италия

«Торино» обыграл «Кальяри» и оторвался от него на 5 очков

00:42

«Торино» победил «Кальяри» в матче 23-го тура чемпионата Италии — 1:0. Туринский клуб оторвался от островитян в таблице на 5 очков. «Кальяри» идет в зоне вылета на 18-м месте, «Торино» идет 17-м.

Чемпионат Италии

Серия А

23-й тур

«Кальяри» — «Торино» — 0:1 (0:0)

Гол: Бремер, 76.

«Кальяри»: Краньо, Годин, Ликояннис, Ругани, Чеппителли (Перейро, 79), Дзаппа (Данкан, 89), Наингголан (Паволетти, 79), Жоау Педру, Нандес, Марин, Симеоне (Черри, 70).

«Торино»: Сиригу, Ансальди, Нкулу, Иццо, Бремер, Синго (Войвода, 89), Ринкон, Мандрагора, Лукич (Базелли, 79), Дзадза (Бонаццоли, 78), Белотти.

Предупреждения: Лукич, 26. Белотти, 49. Симеоне, 64. Чеппителли, 72. Дзаппа, 88.

Судья: Орсато.

19 февраля. Кальяри. Стадион «Сарденья Арена».

Дополнительная информация:

https://www.sport-express.ru/football/L/foreign/italy/seriaa/2020-2021/

Чемпионат Италии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир