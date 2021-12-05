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Деян Станкович может стать новым главным тренером «Сампдории»

22:57
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Бывший полузащитник «Интера» Деян Станкович может стать новым главным тренером «Сампдории». Представители итальянского клуба уже провели переговоры с тренером, который сейчас возглавляет «Црвену Звезду», сообщает журналист Фабрицио Романо.

Главный тренер «Сампдории» Роберто д'Аверса в ближайшее время может быть отправлен в отставку.

В 16 матчах нынешнего сезоне серии А команда набрала 15 очков и занимает 16-е место в турнирной таблице.

Станкович дважды приводил «Црвену Звезду» к победе в чемпионате Сербии.

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Иван Шитик все материалы автора

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