Деян Станкович может стать новым главным тренером «Сампдории»
22:57
Бывший полузащитник «Интера» Деян Станкович может стать новым главным тренером «Сампдории». Представители итальянского клуба уже провели переговоры с тренером, который сейчас возглавляет «Црвену Звезду», сообщает журналист Фабрицио Романо.
Главный тренер «Сампдории» Роберто д'Аверса в ближайшее время может быть отправлен в отставку.
В 16 матчах нынешнего сезоне серии А команда набрала 15 очков и занимает 16-е место в турнирной таблице.
Станкович дважды приводил «Црвену Звезду» к победе в чемпионате Сербии.
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