Бывший полузащитник «Интера» Деян Станкович может стать новым главным тренером «Сампдории». Представители итальянского клуба уже провели переговоры с тренером, который сейчас возглавляет «Црвену Звезду», сообщает журналист Фабрицио Романо.

Главный тренер «Сампдории» Роберто д'Аверса в ближайшее время может быть отправлен в отставку.

В 16 матчах нынешнего сезоне серии А команда набрала 15 очков и занимает 16-е место в турнирной таблице.

Станкович дважды приводил «Црвену Звезду» к победе в чемпионате Сербии.