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Дубль Иммобиле принес «Лацио» победу над «Самдорией»

21:55
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«Лацио» в гостях победил «Сампдорию» в матче 16-го тура чемпионата Италии. Римляне взяли верх со счетом 3:1.

Дубль оформил нападающий «лациале» Чиро Иммобиле.

«Лацио» набрал 25 очков и поднялся на седьмое место в турнирной таблице.

Италия. Серия А. 16-й тур
05 дек, 20:00. Luigi Ferraris (Генуя)
Сампдория
1:3
Лацио
Голы
Милинкович-Савич, 7 (0:1), Иммобиле, 17 (0:2), Иммобиле, 37 (0:3), Габбьядини, 89 (1:3)
Сампдория
Аудеро Ауджелло Шабо Феррари (Адриэн Силва, 47 ) Берешиньски (Йосида, 57 ) Верре (Капуто, 47 ) Экдаль Торсби Кандрева (Чьерво, 85 ) Квальярелла (Дрэгушин, 46 ) Габбьядини
Лацио
Стракоша Марушич Ачерби Луис Фелипе Хюсай Башич Катальди (Лукас, 64) Милинкович-Савич Педро (Фелипе Андерсон, 63) Иммобиле (Муричи, 46) Дзакканьи (Лаццари, 78)
Предупреждения
Кандрева 14, Берешиньски 38, Квальярелла 39, Адриэн Силва 80  -  Милинкович-Савич 67, Муричи 88
Удаления
Милинкович-Савич 67 (вторая ж.к)

Дополнительная информация:

https://www.sport-express.ru/football/L/foreign/italy/seriaa/2021-2022/

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Иван Шитик все материалы автора

Чемпионат Италии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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