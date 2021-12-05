Дубль Иммобиле принес «Лацио» победу над «Самдорией»
21:55
«Лацио» в гостях победил «Сампдорию» в матче 16-го тура чемпионата Италии. Римляне взяли верх со счетом 3:1.
Дубль оформил нападающий «лациале» Чиро Иммобиле.
«Лацио» набрал 25 очков и поднялся на седьмое место в турнирной таблице.
Дополнительная информация:
https://www.sport-express.ru/football/L/foreign/italy/seriaa/2021-2022/
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