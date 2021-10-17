Девушка Алексея Миранчука показала редкие фото и видео в день рождения футболиста
Девушка полузащитника «Аталанты» и сборной России Алексея Миранчука Елена в своем Instagram опубликовала редкие фотографии и видео с футболистом.
На снимках Миранчук запечатлен в объятиях своей девушки. На одном из видео футболист пританцовывает.
Сегодня, 17 октября, Алексею и Антону Миранчукам исполнилось 26 лет. Алексей в этом сезоне провел 4 игры в серии А, не отметившись результативными действиями.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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