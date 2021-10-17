Главный кадр субботы: защитник «Лацио» запрыгнул на спину форварду «Интера» после финального свистка
Защитник «Лацио» Луис Филипе запрыгнул на спину нападающему «Интера» Хоакину Корреа после матча 8-го тура чемпионата Италии, в котором римляне одержали победу со счетом 3:1.
Эпизод произошел после финального свистка. Филипе праздновал победу и запрыгнул на Корреа, который перешел из «Лацио» в «Интер» в минувшее трансферное окно. После этого на поле завязалась потасовка, а судья удалил Филипе за неспортивное поведение.
Главный кадр футбольной субботы ?— Спорт-Экспресс (@sportexpress) October 17, 2021
«Лацио» в огненном матче обыграл «Интер», и защитник римлян Луис Филипе во время празднования победы запрыгнул на Хоакина Корреа, который только этим летом перешел из «Лацио» в миланский клуб.
Закончилось все потасовкой и красной для Филипе. pic.twitter.com/amqo7Y5pYu
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