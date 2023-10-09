Дешам о возвращении Погба в сборную Франции: «Не могу ответить на этот вопрос»

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам поделился мнением о ситуации вокруг полузащитника Поля Погба.

6 октября стало известно, что хавбек туринцев повторно сдал положительный допинг-тест на тестостерон.

«Мне очень грустно за Поля Погба. В последнее время на его голову много чего сваливалось. Он оказался в сложной ситуации. Ему придется защищаться, это займет много времени. У меня сложились с ним очень теплые отношения, я всегда его поддерживал. Не знаю, что будет завтра. Для него печально все, что с ним происходит.

Вернется ли Погба в сборную? Я не могу ответить на этот вопрос, пока не могу ничего сказать по этому поводу. Не знаю, что будет в его будущем», — цитирует тренера Foot Mercato.

Погба грозит длительная дисквалификация. Ранее сообщалось, что туринцы могут расторгнуть контракт с полузащитником.