Жиру в качестве вратаря включили в команду недели серии А
Нападающий «Милана» Оливье Жиру включен в команду лучших игроков недели серии А, сообщает пресс-служба лиги.
37-летний француз попал в символическую сборную в качестве вратаря. Жиру занял место в воротах в концовке матча против «Дженоа» (1:0) в 8-м туре серии А.
Основной голкипер миланцев Майк Маньян получил красную карточку, но россонери к тому моменту уже израсходовали все замены.
Ранее «Милан» на официальном сайте добавил Жиру в список вратарей.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Милан
|8
|7
|0
|1
|16-8
|21
|
2
|Интер
|8
|6
|1
|1
|21-5
|19
|
3
|Ювентус
|8
|5
|2
|1
|14-6
|17
|
4
|Фиорентина
|8
|5
|2
|1
|18-11
|17
|
5
|Наполи
|8
|4
|2
|2
|17-9
|14
|
6
|Аталанта
|8
|4
|1
|3
|13-8
|13
|
7
|Монца
|8
|3
|3
|2
|8-7
|12
|
8
|Лечче
|8
|3
|3
|2
|9-10
|12
|
9
|Фрозиноне
|8
|3
|3
|2
|11-11
|12
|
10
|Рома
|8
|3
|2
|3
|19-12
|11
|
11
|Болонья
|8
|2
|5
|1
|8-6
|11
|
12
|Сассуоло
|8
|3
|1
|4
|12-14
|10
|
13
|Лацио
|8
|3
|1
|4
|10-12
|10
|
14
|Торино
|8
|2
|3
|3
|6-9
|9
|
15
|Дженоа
|8
|2
|2
|4
|10-12
|8
|
16
|Верона
|8
|2
|2
|4
|5-8
|8
|
17
|Удинезе
|8
|0
|5
|3
|4-12
|5
|
18
|Эмполи
|8
|1
|1
|6
|1-16
|4
|
19
|Салернитана
|8
|0
|3
|5
|4-17
|3
|
20
|Кальяри
|8
|0
|2
|6
|3-16
|2
Результаты / календарь
1 тур
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21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
|21.10
|16:00
|
Верона – Наполи
|- : -
|21.10
|19:00
|
Торино – Интер
|- : -
|21.10
|21:45
|
Сассуоло – Лацио
|- : -
|22.10
|13:30
|
Рома – Монца
|- : -
|22.10
|16:00
|
Болонья – Фрозиноне
|- : -
|22.10
|16:00
|
Салернитана – Кальяри
|- : -
|22.10
|19:00
|
Аталанта – Дженоа
|- : -
|22.10
|21:45
|
Милан – Ювентус
|- : -
|23.10
|19:30
|
Удинезе – Лечче
|- : -
|23.10
|21:45
|
Фиорентина – Эмполи
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Лаутаро Мартинес
Интер
|10
|
|
Виктор Осимхен
Наполи
|6
|
|
Ромелу Лукаку
Рома
|5
|П
|
|
Маркус Тюрам
Интер
|5
|
|
Перейра Гомес Фелипе Андерсон
Лацио
|4
|
|
Альфред Данкан
Фиорентина
|3
|И
|К
|Ж
|
|
Майк Меньян
Милан
|6
|1
|1
|
|
Санди Ловрич
Удинезе
|7
|1
|1
|
|
Максим Лопес
Сассуоло
|3
|1
|0
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