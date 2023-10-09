Жиру в качестве вратаря включили в команду недели серии А

Нападающий «Милана» Оливье Жиру включен в команду лучших игроков недели серии А, сообщает пресс-служба лиги.

37-летний француз попал в символическую сборную в качестве вратаря. Жиру занял место в воротах в концовке матча против «Дженоа» (1:0) в 8-м туре серии А.

Основной голкипер миланцев Майк Маньян получил красную карточку, но россонери к тому моменту уже израсходовали все замены.

Ранее «Милан» на официальном сайте добавил Жиру в список вратарей.