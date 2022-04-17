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Сарри прокомментировал игру «Лацио» в матче с «Торино»

Маурицио Сарри оценил итог матча «Лацио» с «Торино»
Виктория Кравченко
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Главный тренер «Лацио» Маурицио Сарри высказался о матче 33-го тура серии А против «Торино» (1:1).

«Непростой матч против агрессивного соперника. Было понятно, что игра будет сложной. Они создали нам проблему, применяя персональную опеку. Мы заработали очко, но было ощущение после гола, что можем взять и все три очка», — цитирует Сарри cittaceleste.it.

«Торино» набрал 40 очков и поднялся на 11-е место в турнирной таблице. «Лацио» расположился на шестой строчке в серии А (56 очков).

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Основные источники исследования

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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Милан 33 21 8 4 58-29 71
2
 Интер 32 20 9 3 68-25 69
3
 Наполи 32 20 6 6 58-26 66
4
 Ювентус 33 18 9 6 50-29 63
5
 Рома 32 17 6 9 53-36 57
6
 Лацио 33 16 8 9 65-48 56
7
 Фиорентина 32 17 5 10 53-40 56
8
 Аталанта 31 14 9 8 53-36 51
9
 Сассуоло 33 12 10 11 58-53 46
10
 Верона 32 12 9 11 56-49 45
11
 Удинезе 32 10 12 10 50-49 42
12
 Торино 32 10 10 12 36-31 40
13
 Болонья 32 10 8 14 35-45 38
14
 Эмполи 33 8 10 15 42-60 34
15
 Специя 33 9 6 18 33-57 33
16
 Сампдория 33 8 5 20 40-56 29
17
 Кальяри 33 6 10 17 31-61 28
18
 Дженоа 33 2 16 15 24-54 22
19
 Венеция 32 5 7 20 26-58 22
20
 Салернитана 32 4 7 21 25-72 18
Результаты / календарь
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38 тур
15.04 20:00
Специя – Интер
 1 : 3
15.04 22:00
Милан – Дженоа
 2 : 0
16.04 13:30
Кальяри – Сассуоло
 1 : 0
16.04 15:30
Сампдория – Салернитана
 1 : 2
16.04 15:30
Удинезе – Эмполи
 4 : 1
16.04 17:30
Фиорентина – Венеция
 1 : 0
16.04 19:30
Ювентус – Болонья
 1 : 1
16.04 21:45
Лацио – Торино
 1 : 1
18.04 20:00
Наполи – Рома
 - : -
18.04 22:00
Аталанта – Верона
 - : -
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Чиро Иммобиле

Чиро Иммобиле

Лацио

 25
Душан Влахович

Душан Влахович

Ювентус

 23
Джованни Симеоне

Джованни Симеоне

Верона

 16
П
Доменико Берарди

Доменико Берарди

Сассуоло

 8
Сергей Милинкович-Савич

Сергей Милинкович-Савич

Лацио

 8
Николо Барелла

Николо Барелла

Интер

 7
И К Ж
Адама Сумаоро

Адама Сумаоро

Болонья

 24 2 5
Николо Дзаньоло

Николо Дзаньоло

Рома

 24 1 9
Кельвен Амиан

Кельвен Амиан

Специя

 27 1 6
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