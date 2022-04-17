Сарри прокомментировал игру «Лацио» в матче с «Торино»

Главный тренер «Лацио» Маурицио Сарри высказался о матче 33-го тура серии А против «Торино» (1:1).

«Непростой матч против агрессивного соперника. Было понятно, что игра будет сложной. Они создали нам проблему, применяя персональную опеку. Мы заработали очко, но было ощущение после гола, что можем взять и все три очка», — цитирует Сарри cittaceleste.it.

«Торино» набрал 40 очков и поднялся на 11-е место в турнирной таблице. «Лацио» расположился на шестой строчке в серии А (56 очков).