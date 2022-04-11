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Сегодня, 12:27

Дель Пьеро считает, что чемпионат Италии в этом сезоне может выиграть «Интер»

Дель Пьеро заявил, что чемпионат Италии в этом сезоне может выиграть «Интер»
Виктория Кравченко
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Бывший нападающий «Ювентуса» Алессандро Дель Пьеро прокомментировал чемпионскую гонку серии А. Экс-спортсмен считает, что чемпионом Италии в этом сезоне может стать «Интер».

«Интер» все еще остается фаворитом. Вылет из Лиги чемпионов был приемлемым, так как они сражались и даже обыграли «Ливерпуль» в гостях. Они создали много моментов, а Эдин Джеко забил не меньше голов, чем Ромелу Лукаку.

Цифры говорят о превосходстве нерадзурри. У них сбалансированная и глубокая команда. Они уже выигрывали чемпионат, поэтому некоторые игроки знают, что нужно делать», — цитирует Дель Пьеро Sky Sport Italia.

С 68 очками после 32 матчей лидирует в турнирной таблице серии А «Милан». У «Интера» 66 очков, вторая строчка и матч в запасе. У идущего третьим «Наполи» 66 очков после 32 игр.

Алессандро Дель Пьеро
ФК Интер (Интернационале)
0
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И В Н П +/- О
1
 Милан 32 20 8 4 56-29 68
2
 Интер 31 19 9 3 65-24 66
3
 Наполи 32 20 6 6 58-26 66
4
 Ювентус 32 18 8 6 49-28 62
5
 Рома 32 17 6 9 53-36 57
6
 Лацио 32 16 7 9 64-47 55
7
 Фиорентина 31 16 5 10 52-40 53
8
 Аталанта 31 14 9 8 53-36 51
9
 Сассуоло 32 12 10 10 58-52 46
10
 Верона 32 12 9 11 56-49 45
11
 Удинезе 31 9 12 10 46-48 39
12
 Торино 31 10 9 12 35-30 39
13
 Эмполи 32 8 10 14 41-56 34
14
 Болонья 30 9 7 14 32-44 34
15
 Специя 32 9 6 17 32-54 33
16
 Сампдория 31 8 5 18 39-52 29
17
 Кальяри 32 5 10 17 30-61 25
18
 Дженоа 32 2 16 14 24-52 22
19
 Венеция 31 5 7 19 26-57 22
20
 Салернитана 31 3 7 21 23-71 15
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9.04 16:00
Эмполи – Специя
 0 : 0
9.04 19:00
Интер – Верона
 2 : 0
9.04 21:45
Кальяри – Ювентус
 1 : 2
10.04 13:30
Дженоа – Лацио
 1 : 4
10.04 16:00
Венеция – Удинезе
 1 : 2
10.04 16:00
Наполи – Фиорентина
 2 : 3
10.04 16:00
Сассуоло – Аталанта
 2 : 1
10.04 19:00
Рома – Салернитана
 2 : 1
10.04 21:45
Торино – Милан
 0 : 0
11.04 21:45
Болонья – Сампдория
 - : -
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Чиро Иммобиле

Лацио

 24
Душан Влахович

Душан Влахович

Ювентус

 22
Джованни Симеоне

Джованни Симеоне

Верона

 16
П
Доменико Берарди

Доменико Берарди

Сассуоло

 8
Николо Барелла

Николо Барелла

Интер

 7
Антонио Кандрева

Антонио Кандрева

Сампдория

 7
И К Ж
Николо Дзаньоло

Николо Дзаньоло

Рома

 24 1 8
Кельвен Амиан

Кельвен Амиан

Специя

 26 1 6
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Тео Эрнандес

Милан

 26 1 5
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