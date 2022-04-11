Дель Пьеро считает, что чемпионат Италии в этом сезоне может выиграть «Интер»

Дель Пьеро заявил, что чемпионат Италии в этом сезоне может выиграть «Интер»

Бывший нападающий «Ювентуса» Алессандро Дель Пьеро прокомментировал чемпионскую гонку серии А. Экс-спортсмен считает, что чемпионом Италии в этом сезоне может стать «Интер».

«Интер» все еще остается фаворитом. Вылет из Лиги чемпионов был приемлемым, так как они сражались и даже обыграли «Ливерпуль» в гостях. Они создали много моментов, а Эдин Джеко забил не меньше голов, чем Ромелу Лукаку.

Цифры говорят о превосходстве нерадзурри. У них сбалансированная и глубокая команда. Они уже выигрывали чемпионат, поэтому некоторые игроки знают, что нужно делать», — цитирует Дель Пьеро Sky Sport Italia.

С 68 очками после 32 матчей лидирует в турнирной таблице серии А «Милан». У «Интера» 66 очков, вторая строчка и матч в запасе. У идущего третьим «Наполи» 66 очков после 32 игр.