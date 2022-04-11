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Кулибали поделился эмоциями после поражения «Наполи» от «Фиорентины»

Калиду Кулибали прокомментировал поражение «Наполи» от «Фиорентины»
Виктория Кравченко
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Защитник «Наполи» Калиду Кулибали прокомментировал поражение своей команды в матче серии А с «Фиорентиной» (2:3).

«Очень зол, потому что мы хотели любой ценой победить. Мы разочарованы, но, чтобы забыть это, нам нужен один день. Жаль, что пропустили голы в контратаке, но я думаю, мы все правильно сделали. Мы создаем моменты впереди, но не забиваем голы. Сзади мы не даем той солидности и уверенности, которая нужна впереди, и я очень сожалею об этом», — цитирует Кулибали DAZN.

«Фиорентина» набрала 53 очка и поднялась на седьмое место в таблице серии А. «Наполи» упустил шанс хотя бы на время возглавить гонку лидеров. Команда осталась на третьем месте (66 очков).

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 Интер 31 19 9 3 65-24 66
3
 Наполи 32 20 6 6 58-26 66
4
 Ювентус 32 18 8 6 49-28 62
5
 Рома 32 17 6 9 53-36 57
6
 Лацио 32 16 7 9 64-47 55
7
 Фиорентина 31 16 5 10 52-40 53
8
 Аталанта 31 14 9 8 53-36 51
9
 Сассуоло 32 12 10 10 58-52 46
10
 Верона 32 12 9 11 56-49 45
11
 Удинезе 31 9 12 10 46-48 39
12
 Торино 31 10 9 12 35-30 39
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 Эмполи 32 8 10 14 41-56 34
14
 Болонья 30 9 7 14 32-44 34
15
 Специя 32 9 6 17 32-54 33
16
 Сампдория 31 8 5 18 39-52 29
17
 Кальяри 32 5 10 17 30-61 25
18
 Дженоа 32 2 16 14 24-52 22
19
 Венеция 31 5 7 19 26-57 22
20
 Салернитана 31 3 7 21 23-71 15
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9.04 16:00
Эмполи – Специя
 0 : 0
9.04 19:00
Интер – Верона
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9.04 21:45
Кальяри – Ювентус
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Дженоа – Лацио
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Венеция – Удинезе
 1 : 2
10.04 16:00
Наполи – Фиорентина
 2 : 3
10.04 16:00
Сассуоло – Аталанта
 2 : 1
10.04 19:00
Рома – Салернитана
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