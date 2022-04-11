Кулибали поделился эмоциями после поражения «Наполи» от «Фиорентины»

Защитник «Наполи» Калиду Кулибали прокомментировал поражение своей команды в матче серии А с «Фиорентиной» (2:3).

«Очень зол, потому что мы хотели любой ценой победить. Мы разочарованы, но, чтобы забыть это, нам нужен один день. Жаль, что пропустили голы в контратаке, но я думаю, мы все правильно сделали. Мы создаем моменты впереди, но не забиваем голы. Сзади мы не даем той солидности и уверенности, которая нужна впереди, и я очень сожалею об этом», — цитирует Кулибали DAZN.

«Фиорентина» набрала 53 очка и поднялась на седьмое место в таблице серии А. «Наполи» упустил шанс хотя бы на время возглавить гонку лидеров. Команда осталась на третьем месте (66 очков).