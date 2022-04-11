Смоллинг отметил упорство «Ромы» в матче с «Селернитаной»

Защитник «Ромы» Крис Смоллинг прокомментировал матч команды с «Салернитаной» (2:1) в серии А.

«Вы видели наш настрой, мы не сдавались и заслужили победу. Мы знали, что нам нужны очки, и мы не можем потерять их, даже проигрывая. Победа была важна, она принесла уверенность», — сказал Смоллинг после матча.

Таким образом, «Рома» набрала 57 очков и поднялась на пятое место в турнирной таблице серии А. «Салернитана» с 16 баллами осталась на 20-й позиции.