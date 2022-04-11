Смоллинг отметил упорство «Ромы» в матче с «Селернитаной»
Крис Смоллинг прокомментировал игру «Ромы» в матче с «Селернитаной»
Защитник «Ромы» Крис Смоллинг прокомментировал матч команды с «Салернитаной» (2:1) в серии А.
«Вы видели наш настрой, мы не сдавались и заслужили победу. Мы знали, что нам нужны очки, и мы не можем потерять их, даже проигрывая. Победа была важна, она принесла уверенность», — сказал Смоллинг после матча.
Таким образом, «Рома» набрала 57 очков и поднялась на пятое место в турнирной таблице серии А. «Салернитана» с 16 баллами осталась на 20-й позиции.
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|
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|32
|20
|8
|4
|56-29
|68
|
2
|Интер
|31
|19
|9
|3
|65-24
|66
|
3
|Наполи
|32
|20
|6
|6
|58-26
|66
|
4
|Ювентус
|32
|18
|8
|6
|49-28
|62
|
5
|Рома
|32
|17
|6
|9
|53-36
|57
|
6
|Лацио
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|16
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|64-47
|55
|
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|Фиорентина
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|16
|5
|10
|52-40
|53
|
8
|Аталанта
|31
|14
|9
|8
|53-36
|51
|
9
|Сассуоло
|32
|12
|10
|10
|58-52
|46
|
10
|Верона
|32
|12
|9
|11
|56-49
|45
|
11
|Удинезе
|31
|9
|12
|10
|46-48
|39
|
12
|Торино
|31
|10
|9
|12
|35-30
|39
|
13
|Эмполи
|32
|8
|10
|14
|41-56
|34
|
14
|Болонья
|30
|9
|7
|14
|32-44
|34
|
15
|Специя
|32
|9
|6
|17
|32-54
|33
|
16
|Сампдория
|31
|8
|5
|18
|39-52
|29
|
17
|Кальяри
|32
|5
|10
|17
|30-61
|25
|
18
|Дженоа
|32
|2
|16
|14
|24-52
|22
|
19
|Венеция
|31
|5
|7
|19
|26-57
|22
|
20
|Салернитана
|31
|3
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|23-71
|15
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|9.04
|16:00
|
Эмполи – Специя
|0 : 0
|9.04
|19:00
|
Интер – Верона
|2 : 0
|9.04
|21:45
|
Кальяри – Ювентус
|1 : 2
|10.04
|13:30
|
Дженоа – Лацио
|1 : 4
|10.04
|16:00
|
Венеция – Удинезе
|1 : 2
|10.04
|16:00
|
Наполи – Фиорентина
|2 : 3
|10.04
|16:00
|
Сассуоло – Аталанта
|2 : 1
|10.04
|19:00
|
Рома – Салернитана
|2 : 1
|10.04
|21:45
|
Торино – Милан
|0 : 0
|11.04
|21:45
|
Болонья – Сампдория
|- : -
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|Г
|
|
Чиро Иммобиле
Лацио
|24
|
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Душан Влахович
Ювентус
|22
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Джованни Симеоне
Верона
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|П
|
|
Доменико Берарди
Сассуоло
|8
|
|
Николо Барелла
Интер
|7
|
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Антонио Кандрева
Сампдория
|7
|И
|К
|Ж
|
|
Николо Дзаньоло
Рома
|24
|1
|8
|
|
Кельвен Амиан
Специя
|26
|1
|6
|
|
Тео Эрнандес
Милан
|26
|1
|5
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