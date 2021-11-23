Де Росси стал техническим куратором молодежной и юниорской сборных Италии

Бывший капитан «Ромы» и сборной Италии Даниеле Де Росси получил новую должность. Он стал техническим куратором молодежной и юниорской сборных страны, сообщает La Gazzetta dello Sport.

Напомним, что Де Росси входил в тренерский штаб Роберто Манчини на победном для Италии Евро-2020.

После окончания турнира он решил покинуть национальную команду, чтобы начать самостоятельную работу.