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Де Росси стал техническим куратором молодежной и юниорской сборных Италии

19:16
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Бывший капитан «Ромы» и сборной Италии Даниеле Де Росси получил новую должность. Он стал техническим куратором молодежной и юниорской сборных страны, сообщает La Gazzetta dello Sport.

Напомним, что Де Росси входил в тренерский штаб Роберто Манчини на победном для Италии Евро-2020.

После окончания турнира он решил покинуть национальную команду, чтобы начать самостоятельную работу.

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Иван Шитик все материалы автора

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