Де Росси стал техническим куратором молодежной и юниорской сборных Италии
19:16
Бывший капитан «Ромы» и сборной Италии Даниеле Де Росси получил новую должность. Он стал техническим куратором молодежной и юниорской сборных страны, сообщает La Gazzetta dello Sport.
Напомним, что Де Росси входил в тренерский штаб Роберто Манчини на победном для Италии Евро-2020.
После окончания турнира он решил покинуть национальную команду, чтобы начать самостоятельную работу.
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