«Парма» намерена уволить Мареску с поста главного тренера

«Парма» готова пойти на перестановки в тренерском штабе. Руководство клуба намерено расстаться с главным тренером Энцо Мареской, сообщает журналист Николо Скира.

Ему на смену придет Джузеппе Якини. С ним будет заключен контракт до лета 2023 года с опцией продления еще на сезон.

После 13 туров серии В «Парма» занимает 14-е место в турнирной таблице, набрав 17 очков.

Напомним, что 41-летний Мареска возглавил клуб перед началом нынешнего сезона.