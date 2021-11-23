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«Парма» намерена уволить Мареску с поста главного тренера

20:31
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«Парма» готова пойти на перестановки в тренерском штабе. Руководство клуба намерено расстаться с главным тренером Энцо Мареской, сообщает журналист Николо Скира.

Ему на смену придет Джузеппе Якини. С ним будет заключен контракт до лета 2023 года с опцией продления еще на сезон.

После 13 туров серии В «Парма» занимает 14-е место в турнирной таблице, набрав 17 очков.

Напомним, что 41-летний Мареска возглавил клуб перед началом нынешнего сезона.

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Иван Шитик все материалы автора

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