Де Росси о трех победах «Ромы» подряд после его назначения: «У нас сильная команда»

Главный тренер «Ромы» Даниеле Де Росси прокомментировал победу над «Кальяри» (4:0) в матче 23-го тура чемпионата Италии и оценил результаты команды после своего назначения.

Де Росси возглавил римлян 16 января. После этого «Рома» выиграла три матча подряд.

«У нас очень сильная команда, ребятам просто надо поверить в себя. В матче с «Кальяри» мы прекрасно выглядели с самого начала, контролировали мяч, понимали, когда лучше использовать свободное пространство.

Мы сыграли против трех команд, которые слабее нас на бумаге. Не хочу проявить неуважение и сказать, что нам было легко, но такой клуб, как «Рома», обязан побеждать «Кальяри», «Верону» и «Салернитану». Я рад, что мы набрали столько очков, но пока рано смотреть в таблицу», — приводит Football Italia слова Де Росси.

«Рома» занимает пятое место в серии А с 38 очками в 23 матчах. В следующем туре чемпионата Италии команда примет на своем поле лидирующий в таблице «Интер».