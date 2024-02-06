«Рома» разгромила «Кальяри» и одержала третью победу подряд под руководством Де Росси

«Рома» на своем поле разгромила «Кальяри» в матче 23-го тура чемпионата Италии — 4:0.

У хозяев дважды забил Пауло Дибала, по одному голу у Лоренцо Пеллегрини и Дин Хейсен.

«Рома» выиграла третий матч подряд после назначения Даниеле Де Росси главным тренером. Команда занимает пятое место в турнирной таблице серии А с 38 очками в 23 играх.

«Кальяри» идет на 18-й строчке с 18 очками в 23 матчах.