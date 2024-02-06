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Сегодня, 04:32

Дибала: «Де Росси очень отличается от Моуринью. Он помог футболистам «Ромы» многое понять»

Иван Торопцев
редактор интернет отдела
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Нападающий «Ромы» Пауло Дибала сравнил бывшего главного тренера команды Жозе Моуринью и нынешнего главного тренера римлян Даниеле Де Росси.

После назначения Де Росси команда одержала три победы подряд.

«Многое изменилось. Де Росси очень отличается от Моуринью. Мы также сами разобрались в том, почему у команды были проблемы. Де Росси знает команду и город больше, чем кто-либо. Он привнес в работу «Ромы» энтузиазм, помог нам понять многие вещи, и мы наконец показали то, на что способны, но нам не удавалось это доказать длительное время. Думаю, пауза между матчами помогла нам понять идеи Де Росси лучше», — приводит Football Italia слова Дибалы.

«Рома» занимает пятое место в турнирной таблице серии А с 38 очками в 23 матчах.

Даниеле Де Росси
Пауло Дибала
Футбол
ФК Рома
Жозе Моуринью
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Де Росси о трех победах «Ромы» подряд после его назначения: «У нас сильная команда»

Дибала об отставке Моуринью из «Ромы»: «Я сказал ему в личной беседе все, что считал нужным»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Интер 22 18 3 1 51-10 57
2
 Ювентус 23 16 5 2 36-14 53
3
 Милан 23 15 4 4 46-27 49
4
 Аталанта 22 12 3 7 40-22 39
5
 Рома 23 11 5 7 40-26 38
6
 Болонья 22 9 9 4 29-22 36
7
 Наполи 22 10 5 7 32-26 35
8
 Лацио 22 10 4 8 25-23 34
9
 Фиорентина 22 10 4 8 31-25 34
10
 Торино 22 8 8 6 20-19 32
11
 Монца 23 7 8 8 21-28 29
12
 Дженоа 23 7 8 8 24-26 29
13
 Лечче 23 5 9 9 24-33 24
14
 Фрозиноне 23 6 5 12 31-44 23
15
 Сассуоло 22 5 4 13 28-41 19
16
 Удинезе 23 2 13 8 23-37 19
17
 Верона 23 4 6 13 21-32 18
18
 Кальяри 23 4 6 13 21-42 18
19
 Эмполи 23 4 6 13 15-36 18
20
 Салернитана 23 2 7 14 19-44 13
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38 тур
9.02 22:45
Салернитана – Эмполи
 - : -
10.02 17:00
Кальяри – Лацио
 - : -
10.02 20:00
Рома – Интер
 - : -
10.02 22:45
Сассуоло – Торино
 - : -
11.02 14:30
Фиорентина – Фрозиноне
 - : -
11.02 17:00
Болонья – Лечче
 - : -
11.02 17:00
Монца – Верона
 - : -
11.02 20:00
Дженоа – Аталанта
 - : -
11.02 22:45
Милан – Наполи
 - : -
12.02 22:45
Ювентус – Удинезе
 - : -
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ЖК
Г
Лаутаро Мартинес

Лаутаро Мартинес

Интер

 19
Душан Влахович

Душан Влахович

Ювентус

 12
Оливье Жиру

Оливье Жиру

Милан

 11
П
Оливье Жиру

Оливье Жиру

Милан

 8
Маркус Тюрам

Маркус Тюрам

Интер

 7
Шарль Де Кетеларе

Шарль Де Кетеларе

Аталанта

 6
И К Ж
Антуан Макумбу

Антуан Макумбу

Кальяри

 21 1 2
Ламек Банда

Ламек Банда

Лечче

 15 1 4
Даниэль Болока

Даниэль Болока

Сассуоло

 19 1 4
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