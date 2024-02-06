Дибала: «Де Росси очень отличается от Моуринью. Он помог футболистам «Ромы» многое понять»

Нападающий «Ромы» Пауло Дибала сравнил бывшего главного тренера команды Жозе Моуринью и нынешнего главного тренера римлян Даниеле Де Росси.

После назначения Де Росси команда одержала три победы подряд.

«Многое изменилось. Де Росси очень отличается от Моуринью. Мы также сами разобрались в том, почему у команды были проблемы. Де Росси знает команду и город больше, чем кто-либо. Он привнес в работу «Ромы» энтузиазм, помог нам понять многие вещи, и мы наконец показали то, на что способны, но нам не удавалось это доказать длительное время. Думаю, пауза между матчами помогла нам понять идеи Де Росси лучше», — приводит Football Italia слова Дибалы.

«Рома» занимает пятое место в турнирной таблице серии А с 38 очками в 23 матчах.