Футбол
Италия
Новости
Серия A Серия B Кубок Суперкубок
Новости   //    Футбол   //    Италия

Де Росси попал в больницу с коронавирусом

18:43
Даниеле Де Росси. Фото Reuters
Даниеле Де Росси. Фото Reuters
Теги:

Бывший игрок сборной Италии и «Ромы» Даниеле Де Росси заразился коронавирусом. 9 апреля он был отправлен в больницу, сообщает Il Tempo.

Де России недавно приступил к работе в техническом штабе сборной Италии. Именно в расположении национальной команды он и заразился COVID-19.

Изначально Де Росси не чувствовал серьезных проявлений болезни, но потом его состояние ухудшилось.

Чемпионат Италии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: Спорт и коронавирус, влияние коронавирусной инфекции COVID-19, ковид и ограничения: главное




Загрузка...