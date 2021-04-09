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«Ювентус» продлил контракт с защитником Дрэгушином до 2025 года

18:30
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«Ювентус» подписал новый контракт с защитником Раду Дрэгушином. Соглашение с 19-летним футболистом из Румынии рассчитано до 2025 года, сообщает сайт туринцев.

В нынешнем сезоне молодой игрок обороны провел 4 матча за основную команду туринского клуба.

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