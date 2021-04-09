Стал известен диагноз Кокорина и какие матчи он пропустит
Нападающий «Фиорентины» Александр Кокорин точно не примет участия в матче 30-го тура чемпионата Италии против «Аталанты» (11 апреля), а также с высокой долей вероятности пропустит и встречу 31-го тура против «Сассуоло» (17 апреля).
По информации «СЭ», у 30-летнего россиянина травма прямой мышцы бедра.
В конце прошлого месяца Кокорин вернулся во Флоренцию из Рима, где проходил курс лечения повреждения, обострившегося 3 марта в ходе игры 25-го тура серии А с «Ромой» (1:2).
В этом сезоне Кокорин провел за «Фиорентину» 3 матча.
(Вячеслав Короткин)
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