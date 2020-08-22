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Де Росси может вернуться в «Рому»

22:41
Даниеле Де Росси. Фото Reuters
Даниеле Де Росси. Фото Reuters
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Бывший капитан «Ромы» Даниеле Де Росси может вернуться в римский клуб, сообщает Calciomercato. В его приглашении лично заинтересован новый владелец клуба Дэн Фридкин.

Де Росси после завершения карьеры хотел начать тренерскую карьеру. Он претендовал на работу с молодежной командой «Болоньи», но клуб выбрал другого тренера.

На следующей неделе Де Росси проведет встречу с руководством римлян, чтобы обсудить возможные варианты сотрудничества.

Отметим, что отец Даниеле, Альберто Де Росси, работает со второй командой «Ромы» с 2014 года.

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