Де Росси может вернуться в «Рому»

Бывший капитан «Ромы» Даниеле Де Росси может вернуться в римский клуб, сообщает Calciomercato. В его приглашении лично заинтересован новый владелец клуба Дэн Фридкин.

Де Росси после завершения карьеры хотел начать тренерскую карьеру. Он претендовал на работу с молодежной командой «Болоньи», но клуб выбрал другого тренера.

На следующей неделе Де Росси проведет встречу с руководством римлян, чтобы обсудить возможные варианты сотрудничества.

Отметим, что отец Даниеле, Альберто Де Росси, работает со второй командой «Ромы» с 2014 года.