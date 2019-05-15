Де Росси может перейти в МЛС

Капитан "Ромы" Даниеле Де Росси, который покинет клуб по окончании сезона, может стать игроком клуба из МЛС, информирует Tuttomercatoweb.

По данным издания, "Нью-Йорк Сити" хочет приобрести итальянского полузащитника и в ближайшее время попробует договориться с ним о контракте.

Напомним, что последним матчем Де Росси станет матч 38-го тура чемпионата Италии против "Пармы" (26 мая).

Де Росси, который является чемспионом мира 2006 года в составе сборной Италии, играет за "Рому" всю карьеру – с 2002 года. За это время он выиграл два Кубка Италии и один Суперкубок.