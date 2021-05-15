Футбол
Италия
Новости
Серия A Серия B Кубок Суперкубок
Новости   //    Футбол   //    Италия

Миранчук выйдет в стартовом составе «Аталанты» впервые с марта

15:17
Алексей Миранчук. Фото Instagram
Алексей Миранчук. Фото Instagram
Теги:

Российский полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук попал в стартовый состав команды на матч 37-го тура чемпионата Италии против «Дженоа».

25-летний россиянин выйдет на поле с первых минут в составе команды из Бергамо впервые с матча 28-го тура чемпионата Италии против «Вероны» (0:2), который состоялся 21 марта.

«Дженоа»: Маркетти, Радованович, Мазиелло, Онгене, Гильоне, Зайц, Ровелла, Мелегони, Кассата, Дестро, Пьяца.

«Аталанта»: Голлини, Толой, Ромеро, Джимсити, Хатебур, де Рон, Фройлер, Гозенс, Малиновский, Миранчук, Сапата.

Матч «Дженоа» — «Аталанта» состоится сегодня, 15 мая. Начало встречи — в 16.00 (мск).

Чемпионат Италии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Читайте также

Овечкин высказался о новом контракте с «Вашингтоном» и поделился мыслями о плей-офф
Рублев проиграл итальянцу Сонего в четвертьфинале турнира в Риме
Украинская теннисистка заразилась допингом во время секса? Может ли такое быть?
Закат русского «Вашингтона» близок. Овечкин останется в «Кэпс», а вот Кузнецову и Самсонову нужно чудо в плей-офф

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд