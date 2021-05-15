Миранчук выйдет в стартовом составе «Аталанты» впервые с марта

Российский полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук попал в стартовый состав команды на матч 37-го тура чемпионата Италии против «Дженоа».

25-летний россиянин выйдет на поле с первых минут в составе команды из Бергамо впервые с матча 28-го тура чемпионата Италии против «Вероны» (0:2), который состоялся 21 марта.

«Дженоа»: Маркетти, Радованович, Мазиелло, Онгене, Гильоне, Зайц, Ровелла, Мелегони, Кассата, Дестро, Пьяца.

«Аталанта»: Голлини, Толой, Ромеро, Джимсити, Хатебур, де Рон, Фройлер, Гозенс, Малиновский, Миранчук, Сапата.

Матч «Дженоа» — «Аталанта» состоится сегодня, 15 мая. Начало встречи — в 16.00 (мск).