Дауда Петерс: «На тренировках нас просят быть осторожными с Роналду»

Полузащитник «Ювентуса» Дауда Петерс рассказал, как познакомился со звездным одноклубником Криштиану Роналду. Также он признался, что на тренировках просят играть осторожно против португальца.

— Эту историю невозможно выдумать: мы познакомились... в спортзале, — цитирует RTBF Пеетерса. — Криштиану поприветствовал меня и задал вопросы о Бельгии и Гвинее. Говорят, что он высокомерен, но это не так: он очень трудолюбив, как и все игроки в команде, здесь никто не является звездой. На тренировках тренеры говорят нам быть осторожными, когда ведем борьбу с Роналду... потому что он представляет собой большой капитал для клуба! (смеется). В юные годы это не всегда просто, потому что хочется показать себя, но нужно быть осторожным.