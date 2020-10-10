Дауда Петерс: «На тренировках нас просят быть осторожными с Роналду»
Полузащитник «Ювентуса» Дауда Петерс рассказал, как познакомился со звездным одноклубником Криштиану Роналду. Также он признался, что на тренировках просят играть осторожно против португальца.
— Эту историю невозможно выдумать: мы познакомились... в спортзале, — цитирует RTBF Пеетерса. — Криштиану поприветствовал меня и задал вопросы о Бельгии и Гвинее. Говорят, что он высокомерен, но это не так: он очень трудолюбив, как и все игроки в команде, здесь никто не является звездой. На тренировках тренеры говорят нам быть осторожными, когда ведем борьбу с Роналду... потому что он представляет собой большой капитал для клуба! (смеется). В юные годы это не всегда просто, потому что хочется показать себя, но нужно быть осторожным.
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более, чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.